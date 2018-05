Vídeo de filho de jogador do Real Madrid torna-se viral (ou "Filho de peixe sabe nadar")

No vídeo, vê-se o filho do jogador a trocar passes de cabeça com 12 jogadores, entre eles Luka Modric, Marco Asensio e o próprio pai, e termina a exibição com um cabeceamento para uma caixa.

No fim, os colegas de equipa de Marcelo Vieira Jr. celebram "o golo final" com o filho do jogador.

Na descrição da publicação, o jogador brasileiro disse que Enzo era o "orgulho do papai!!" e referiu-se ao Real Madrid como "uma família".