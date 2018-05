Sérgio Conceição é o treinador do ano para os jornalistas desportivos

O CNID anunciou hoje um conjunto de desportistas portugueses, que, em Portugal e no estrangeiro, "tem conquistado resultados de qualidade superior, nos vários níveis de competição".

Sérgio Conceição será um dos homenageados pelo CNID -- em parceria com Braga Cidade Europeia do Desporto2018 e em cooperação com o Instituto Português do Desporto e Juventude -, numa cerimónia na Colunata de Eventos do Bom Jesus, em Braga, em 28 de maio (15:00).

O técnico portista recebe a distinção respeitante à I Liga, Costinha é distinguido como treinador da II Liga, depois de ter levado o Nacional ao título e à subida, e Nuno Espírito Santo o treinador no estrangeiro, após a subida com o Wolverhampton, em Inglaterra.

Também do estrangeiro, o CNID indica nas distinções deste ano os futebolistas Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, também premiados em 2017, bem como o internacional de futsal Ricardinho, que em fevereiro se sagrou campeão europeu.

Os futebolistas das I e II ligas de futebol serão apenas anunciados na sexta-feira, dia em que termina a votação das respetivas categorias por parte dos associados do CNID.

Outros homenageados são o tenista João Sousa, o canoísta Fernando Pimenta, a bodyboarder Joana Schenker, o triatleta João Pereira, a atleta Inês Henriques, o ginasta Diogo Ganchinho, todos como atletas do ano.

Nas revelações estão as ginastas juniores Joana Moreira e Rita Ferreira e a judoca Maria Siderot.

A nível coletivo, o CNID distingue a seleção portuguesa de futsal, campeã europeia da modalidade, a equipa de hóquei em patins do Benfica, que conquistou a Taça Intercontinental, o Sporting de Braga, pela Liga dos Campeões em futebol de praia, e o Sporting, com a conquista da Taça Challenge de andebol.

O desporto adaptado também entra nos homenageados, com distinções a Cristiano Pereira, Miguel Monteiro e José Macedo.

O prémio reconhecimento vai para o voleibolista Miguel Maia, que aos 47 anos, "ajudou a que o Sporting, no regresso à modalidade, se sagrasse campeão nacional, depois de uma longa e brilhante carreira desportiva".



