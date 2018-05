Desportivo das Aves com todos disponíveis para a final da Taça

Nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, os atletas liderados por José Mota realizaram os habituais exercícios de aquecimento, depois de terem trocado a bola entre si no centro do relvado.

Num apronto que contou com 28 atletas, sendo que quatro foram os guarda-redes, destaque para os emprestados pelos ‘leões’ Ryan Gauld e Mama Baldé, que poderão ser opção para a final.

NO domingo, Sporting e Desportivo das Aves defrontam-se no Estádio Nacional, em Oeiras, pelas 17:15, com as portas a abrirem pelas 14:45.

A final entre Desportivo das Aves e Sporting acontece numa semana particularmente difícil para o clube de Alvalade.

Na terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.

Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve na quarta-feira quatro pessoas na sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol, incluindo o diretor desportivo do futebol, André Geraldes, que foi libertado sob caução e impedido de exercer funções desportivas.

O cenário agravou-se com as demissões na quinta-feira da Mesa da Assembleia Geral, em bloco, e da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, instando o presidente do Sporting a seguir o seu exemplo, mas Bruno de Carvalho anunciou ao fim do dia que se irá manter no cargo.

Lusa