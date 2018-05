Galatasaray campeão turco de futebol pela 21.ª vez

O francês Bafetimbi Gomis, que se sagrou melhor marcador da competição, com 29 golos, apontou de grande penalidade, aos 66 minutos, batendo o guarda-redes português Beto, o tento da vitória dos novos campeões, que só precisavam de empatar.

A formação de Istambul fechou a prova com 75 pontos, contra 72 do Fenerbahçe e 71 do Basaksehir.

O Besiktas, que tinha triunfado nas duas últimas edições na prova, fechou no quarto posto, com 71 pontos, depois de hoje ter recebido e goleado o Sivasspor por 5-1.



Lusa