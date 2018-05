Juventus termina Série A com vitória na despedida de Buffon

Em Turim, após uma primeira parte sem golos, o defesa Rugani, aos 49 minutos, e o médio bósnio Pjanic, aos 52, fizeram os golos da formação da casa, enquanto Cerci reduziu para os forasteiros, aos 76.

O encontro ficou marcado pela despedida de Gianluigi Buffon, de 40 anos, que vai abandonar a Juventus após 17 temporadas na 'vecchia signora'.

O guardião, visivelmente emocionado, foi substituído aos 64 minutos, perante ovação.

Aos 85 minutos, o suíço Lichtsteiner, que também vai abandonar o clube, falhou uma grande penalidade. Nos descontos, o defesa saiu do relvado, também para receber ovação, e deixou a Juventus a atuar com 10, já que a formação de Turim já tinha esgotado as substituições.

A Juventus, que levantou o troféu de campeão no final do jogo, terminou a Serie A com 95 pontos.



Lusa