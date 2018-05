Barcelona fecha Liga espanhola com vitória, na despedida de Iniesta

O médio dos catalães, no adeus ao seu clube de sempre, foi titular e jogou até aos 82 minutos, altura em que foi substituído pelo avançado Paco Alcácer, para grande ovação do Nou Camp, que ficou até ao final a cantar, em festa, o nome do jogador.

O golo da vitória do 'Barça' foi apontado aos 57 minutos, com grande classe, pelo brasileiro Philippe Coutinho, que, aos 67, cedeu o lugar a Lionel Messi. O argentino herdou depois a braçadeira de Iniesta, após sentido abraço.

Com o triunfo a acabar, o conjunto de Ernesto Valverde, também vencedor da Taça do Rei, fechou a prova com 93 pontos, apenas uma derrota, sofrida na penúltima ronda, no reduto do Levante, por 5-4, e 99 golos marcados, para 29 sofridos.

Por seu lado, a Real Sociedad concluiu a competição no 12.º lugar, com 49 pontos, depois de um encontro em que se despediu de Xabi Prieto, que entrou aos 89 minutos para o seu último jogo da carreira.

No segundo lugar, com 79 pontos, acabou o Atlético de Madrid, recente vencedor da Liga Europa, que empatou 2-2 na receção ao Eibar, num embate também marcado por uma despedida, de Fernando Torres, autor dos dois golos dos 'colchoneros'.

O internacional espanhol, que já havia anunciado o 'adeus' ao clube pelo qual se estreou aos 17 anos, marcou aos 42 e 60 minutos, enquanto Kike, aos 35, e Ruben Pena, aos 70, faturaram para os forasteiros, nonos da tabela, com 51 pontos.

No quarto, atrás do Real Madrid, que no sábado empatou 2-2 no reduto do Villareal, ficou o Valência, que hoje bateu em casa o despromovido Desportivo da Corunha por 2-1, num embate em que português Gonçalo Guedes marcou o segundo tento dos locais.

O ex-jogador do Benfica, que não marcava desde 13 de janeiro, precisamente desde o encontro da primeira volta na Corunha, faturou aos 77 minutos, com um forte remate de pé direito, depois de um toque de calcanhar do argentino Luciano Vietto.

Gonçalo Guedes, um dos 23 eleitos de Fernando Santos para a fase final do Mundial de 2018, fechou o campeonato espanhol com cinco golos, em 33 jogos, 27 dos quais como titular.

O futebolista português jogou no conjunto 'che' por empréstimo dos franceses do Paris Saint-Germain e os adeptos do Valência, na despedida, pediram ao português para ficar.

O italiano Simone Zaza apontou, aos 28 minutos, o outro tento do Valência, que fechou o campeonato no quarto lugar, com 73 pontos, a três do Real Madrid, terceiro, enquanto Lucas Perez marcou, aos 80, para o 'Depor', 18.º colocado.

No outro embate do dia, o Espanyol, que terminou em 11.º, venceu por 1-0 no reduto do Athletic, 16.º, por 1-0, graças a um tento de David Lopez, logo aos nove minutos.



