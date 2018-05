Fernando Pimenta com mais duas medalhas na Taça do Mundo na Hungria

Depois de ter sido ouro no sábado em K1 1000, Pimenta, que não teve como opositores os seus habituais grandes rivais internacionais, voltou a mostrar o seu valor, impondo-se nos 5.000 em 19.19,805, deixando o húngaro Adrián Boros a 29.05 e o francês Urban Quentin a 37.806, enquanto João Ribeiro foi quarto, a 40,567.

Nos 500 metros, o limiano concluiu a regata em 1.35,266, ficando a apenas 0,117 segundos do espanhol Roi Rodriguez, com o húngaro József Noé Zsombor a completar o pódio a mais de um segundo do luso.

Destaque ainda para o K4 500 de Teresa Portela, Joana Vasconcelos, Francisca Laia e da ex-júnior Francisca Carvalho, quarto classificado a quase impercetíveis 0,033 segundos do bronze do quarteto da Hungria, que ficou atrás da Nova Zelândia e Austrália, respetivamente primeiro e segundo.

No sábado, Teresa Portela e Joana Vasconcelos tinham sido bronze em K2 500.

O K4 500 composto pelos Olímpicos João Ribeiro e Emanuel Silva e pelos jovens David Varela e Messias Batista conseguiram hoje de manhã um lugar na regata das medalhas, ficando em oitavo da final a 3,094 segundos do ouro da Espanha, que bateu duas equipas da anfitriã Hungria.

Em C2 200 Marco Apura e Bruno Afonso foram sextos na final, a menos de um segundo do bronze, sendo que em C1 5000 Marco foi 13.º e Bruno 16.º.

Márcia Aldeias foi sexta na final C de K1 500.

A seleção portuguesa tem como ponto alto da época os mundiais, que decorrem pela primeira vez em Portugal, de 22 e 26 de agosto em Montemor-o-Velho.



Lusa