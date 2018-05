Messi conquista Bota de Ouro pela quinta vez

Messi, que já arrebatou o prémio em 2009/10, 2011/12, 2012/13 e na época passada, vai ficar com mais um troféu do que o português Cristiano Ronaldo, vencedor em 2007/08, pelo Manchester United, e 2010/11, 2013/14 e 2014/15, já ao serviço do Real Madrid.

No jogo de hoje, o argentino ficou em 'branco', no triunfo do FC Barcelona por 1-0 na receção à Real Sociedad, tendo entrado apenas aos 67 minutos, substituindo o brasileiro Philippe Coutinho, autor do golo da vitória, aos 57.

Com o fecho dos principais campeonatos europeus, o argentino totalizou 68 pontos (34 golos vezes dois), contra 64 (32x2) do egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e do 60 (30x2) de Harry Kane (Tottenham), os dois melhores marcadores da 'Premier League'.

Na Europa, apenas o brasileiro Jonas marcou os mesmos 34 golos de Messi, mas, para a tabela da 'Bola de Ouro' os tentos no campeonato português apenas são multiplicados por 1,5, pelo que o jogador do Benfica está no nono lugar, com 51 pontos.

Lionel Messi ganhou com os mesmos 34 golos que lhe deram o primeiro troféu, em 2009/10, apontando, depois, um recorde de 50 em 2011/12, 46 em 2012/13 e 37 em 2016/17.

- Classificação da 'Bota de Ouro' 2017/18:

1. Lionel Messi, Arg (FC Barcelona)68 pontos (34 golosx2)

2. Mohamed Salag, Egi (Liverpool)64 (32x2)

3. Harry Kane, Ing (Tottenham)60 (30x2)

4. Robert Lewandowski, Pol (Bayern Munique) 58 (29x2)

. Ciro Immobile, Ita (Lazio)58 (29x2)

. Mauro Icardi, Arg (Inter de Milão)58 (29x2)

7. Edinson Cavani, Uru (Paris Saint-Germain)56 (28x2)

8. Cristiano Ronaldo, Por (Real Madrid)52 (26x2)

9. Jonas, Bra (Benfica)51 (34x1,5)

10. Luis Suárez, Uru (FC Barcelona)50 (25x2)



Lusa