Miguel Oliveira terminou em 6º lugar no Grande Prémio de França de Moto2

O português, que partiu do 10.º lugar da grelha de partida, conseguiu recuperar até ao sexto lugar, logo na primeira volta ao circuito no circuito de Le Mans, e subirá no Mundial ao segundo lugar.

Miguel Oliveira, que já anunciou a sua promoção para o MotoGP, obteve em Le Mans a sua pior prestação da temporada, depois de um quinto lugar no Qatar, e três pódios, terceiro na Argentina e no Grande Prémio das Américas, e segundo em Espanha.

Em Le Mans, a corrida foi ganha pelo líder mundial no Moto2, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), seguido de Alex Marquez (Kalex), e de Joan Mir (Kalex).

Lusa