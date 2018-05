Talisca despede-se do Besiktas com mensagem de "amor" ao clube

O jogador, que em fevereiro renovou contrato com as 'águias' até 2020, foi um dos mais importante do Besiktas nas duas últimas temporadas, com 33 jogos e 17 golos na primeira e 46 jogos e 19 golos na segunda.

Talisca não teve uma boa relação quando saiu da Luz para a Turquia em 2016, deixando na altura críticas aos 'encarnados'.

Em fevereiro, chegou a dizer que assinou a renovação "contrariado" e que não tinha sido naquele momento, mas há muito tempo.

"O Benfica é que tinha o meu passe e ia-me tirar das competições europeias, que eu não queria", disse então, referindo que renovou contra a sua vontade e ameaçado.

Do Besiktas só tem bem a dizer e hoje, no Instagram, acabou por se despedir do clube turco, no qual jogam os portugueses Pepe e Ricardo Quaresma.

"Amei Istambul, amei o povo turco, amei a torcida do nosso clube, amei o Besiktas em todos os setores. Me dediquei muito diariamente", escreveu Talisca no Instagram, dizendo que foram duas temporadas em que as pessoas ficarão no seu coração.

Lusa