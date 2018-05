As despedidas de Iniesta e Fernando Torres na Liga Espanhola

Adrés Iniesta, de 34 anos, não escondeu a emoção no último jogo pelo Barcelona: "Só vos posso dizer que vos levarei no meu coração para sempre". Foi campeão europeu, mundial e conquistou 30 títulos pelo clube espanhol. O seu futuro é incerto, mas pode passar pela Ásia. Já Fernando Torres, de 34 anos, marcou dois golos no seu último jogo pelo Atlético de Madrid, frente ao Eibar.