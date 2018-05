Sporting suspende apoios à Juve Leo

O anúncio foi feito num comunicado publicado no site do clube.

No documento, dirigido aos adeptos, o clube de Alvalade pede apoio e anuncia "a suspensão imediata dos benefícios protocolados" com a claque Juventude Leonina.

O Sporting refere no comunicado que foi solicitada uma "audiência urgente com o primeiro-ministro". Reunião, que António Costa já terá aceite faltando ainda agendar a data, e que tem como objetivo debater "todos os assuntos relacionados com o combate à violência no desporto".

O clube de Alvalade lança um apelo a todos os sportinguistas para que apoiem os "atletas do futebol profissional, uma vez que temos pela frente uma nova época, cuja preparação já está em curso, e que necessita do máximo de união".

O comunicado faz também referência às medidas tomadas pelo clube após os incidentes na Academia. "Reforço das medidas de segurança", tanto na Academia como no Estádio José Alvalade, "uma vez que a SAD e o Clube continuam a trabalhar e a ter actividade para lá do fim da época do futebol profissional.

Por fim, o documento apela à "união e coesão da família sportinguista", esclarecendo que foram solicitadas reuniões com vários elementos do clube para garantir "com sucesso a prossecução dos trabalhos que estão em curso".