Treinador do Liverpool quer acabar bem a "emocionante viagem" na Champions

"Estamos a atravessar um grande momento, tanto o clube, como os jogadores. Estamos onde merecemos estar. Tem sido uma viagem emocionante e queremos acabá-la da melhor forma", disse Klopp, no estádio da equipa inglesa, no âmbito do dia aberto à comunicação social.

O treinador alemão considerou que o Liverpool "deu mais um passo" no sentido de recuperar a identidade europeia do clube - que venceu cinco títulos europeus, o último em 2005 -, ao atingir a final da prova, frente ao recordista (12 troféus) e vencedor das duas últimas edições.

"São mais experientes, isso é seguro. Sabemos que a experiência é importante no futebol, mas não é o mais importante. É algo que pode ser contrariado com paixão, garra e preparação", observou Klopp, lembrando que o Real Madrid disputará a final de Kiev "quase com o mesmo grupo que venceu as duas anteriores".

O defesa croata Dejan Lovren, central da equipa britânica, manifestou-se preparado para o "desafio" de marcar o avançado internacional português Cristiano Ronaldo, principal referência do Real Madrid e melhor marcador da prova, com 15 golos.

"Será difícil defendê-lo, mas é um desafio para o qual estou preparado. No entanto, somos uma equipa e temos de defender como tal", assinalou Lovren, que advertiu para a necessidade de "estar sempre atento" à movimentação do avançado português.

Liverpool e Real Madrid defrontam-se na final da 'Champions' no sábado, em Kiev, a partir das 19:45 (horas em Lisboa).



Lusa