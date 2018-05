Ronaldo diz que seria "incrível" conseguir a quinta Liga dos Campeões

Caso o Real Madrid vença a final, em Kiev, Cristiano Ronaldo conseguirá o seu quinto título, o quarto com a camisola dos merengues, e ficará a apenas um do recorde de Francisco Gento, detentor de seis "Champions".

"Seria um momento histórico. Acho que ainda não temos consciência do que podemos conseguir, vencer três vezes consecutivas a Liga dos Campeões. É melhor não termos, assim focamo-nos no jogo. Sinto-me bem, os meus companheiros também, vencer seria incrível", afirmou Ronaldo, que conquistou a sua primeira 'Champions' ao serviço do Manchester United, na época 2007/08.

Ronaldo reconheceu que a Liga dos Campeões é uma competição especial para si e para a equipa, assumindo todos os jogos que disputou esta época foram bons.

"Esta competição motiva-me. Quero estar bem no sábado, jogar bem e, se possível, marcar golos, mas o importante é ganhar e fazer história", frisou.

Cristiano Ronaldo realçou a qualidade do adversário, o Liverpool, mas admitiu que o Real Madrid pode ser mais forte como equipa.

"A nível coletivo, podemos fazer história, poderá ser um momento especial, é preciso jogar bem, como confiança e que demonstre a nossa experiência", rematou.

Real Madrid e Liverpool defrontam-se na final da Liga dos Campões no sábado, em Kiev, a partir das 19:45 (horas em Lisboa).

Lusa