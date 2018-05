Equipas da NFL multadas se jogadores se ajoelharem durante o hino

Com as novas regras, a NFL pretende "impor a disciplina apropriada àqueles que não se levantam para mostrar respeito pela bandeira e pelo hino", adianta a emissora BBC.

A onda de protestos nos jogos de futebol norte-americano começou em 2016, quando o quarterback Colin Kaepernick dos San Francisco 49ers se recusou a manter-se de pé durante o hino.

Desde então, muitos foram os jogadores que imitaram o gesto num protesto em oposição à brutalidade policial contra os afro-americanos nos Estados Unidos da América.

A ação levou o Presidente Donald Trump a reagir, defendendo que os jogadores deviam ser despedidos. Já o vice-presidente Mike Pence chegou a abandonar um dos jogos da NFL quando alguns jogadores se ajoelharam durante o hino.

"Infelizmente, os protestos no campo criaram a falsa percepção que os jogadores da NFL não são patrióticos", defendeu o comissário da Liga, Roger Goodell, numa conferência de imprensa esta quarta-feira.

"Este não é, nem nunca foi o caso. Esta época, toda a liga e as equipas terão de levantar-se quando o hino estiver a tocar." O comissário propôs que todos aqueles que não o quisessem fazer, poderiam ficar nos balneários até o hino acabar.

As equipas que contrariarem as novas regras serão sujeitas a multas. De acordo com a BBC, não foram revelados os valores das multas, mas foi dada a opção de multar os próprios jogadores por quebrarem as regras.