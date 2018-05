Argentino German Conti assina por cinco anos com Benfica

Conti, de 23 anos, foi formado no Colon de Santa Fé, clube no qual cumpria já a sua quinta época, tendo na temporada de 2017/18 efetuado 26 jogos e marcado dois golos.

"O Benfica é um clube muito grande, que me deu a possibilidade de chegar à Europa. Estou muito agradecido. Sei que vai exigir muito todos os dias e espero estar à altura", disse o defesa-central, de 1,93 metros, em declarações à BTV.

No relvado do estádio da Luz, Conti mostrou a sua alegria pelo novo clube: "Este estádio é incrível. É um sonho jogar aqui, é algo que todos os jogadores sonham. Não vejo a hora de jogar com o estádio cheio e sentir grandes emoções.

"A possibilidade de jogar na Liga dos Campeões foi destacada por Conti: "A Liga dos Campeões é um sonho para todos os jogadores. Nem todos têm a oportunidade de jogar. Sou um privilegiado e espero poder aproveitar esta oportunidade.

"O jogador revelou ter conhecimento dos vários compatriotas que jogaram no Benfica, principalmente os defesas-centrais Garay e Lisandro Lopez, desejando seguir o exemplo destes.

Lusa