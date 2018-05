Fulham vence Aston Villa e sobe à Primeira Liga inglesa

O Fulham, que tinha terminado a fase principal no terceiro lugar, imediatamente à frente do Aston Villa, jogou os últimos 20 minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão do defesa belga Dennis Odoi, aos 70, mas, ainda assim, conseguiu preservar a vantagem alcançada por Cairney, aos 23.

O avançado português Rui Fonte foi suplente não utilizado no Fulham, que tinha sido despromovido ao escalão secundário em 2014 e se juntou este sábado às duas equipas promovidas diretamente, o campeão Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, e o Cardiff, segundo classificado.



Lusa