"Até para o ano", a mensagem de Ronaldo para os adeptos do Real Madrid

Ronaldo, que fez incidir sobre si o foco das atenções no final do jogo com os ingleses do Liverpool (3-1), em Kiev, ao insinuar uma possível saída, foi um dos elementos mais animados nas comemorações da conquista do 13.º troféu, na praça Cibeles.

"Obrigado a todos e até para o ano", disse Ronaldo, que, de microfone na mão, foi um dos elementos mais ativos do Real Madrid nas comemorações com os adeptos, entoando cânticos e palavras de ordem, como "campeões, campeões, campeões".

Na varanda da câmara municipal de Madrid, perante milhares de adeptos, Ronaldo afirmou que estava a viver um momento inesquecível, com a conquista da terceira Liga dos Campeões consecutiva, feito que ficava na história do Real Madrid.

Os milhares de adeptos pediram ao jogador português para ficar no Real Madrid, tal como fizeram no estádio Bernabéu, e Ronaldo agradeceu dizendo que era um orgulho jogar no maior clube do mundo.

"Muito obrigado, isto para mim é muito importante. Estou contente com a paixão demonstrada por todos, nos jogos e na rua. Obrigado aos jogadores que me acompanham. Estou muito bem e o que eu quero é ganhar. Com estes jogadores, é impossível não ganhar a 'Champions'", disse Ronaldo.

Ronaldo ficou também este domingo a saber que integra o plantel ideal de 2017/18 da Champions, constituído por 18 jogadores, e no qual constam também sete dos seus colegas do Real Madrid, tal como o argentino Lionel Messi (FC Barcelona).

Com Lusa