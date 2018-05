Cristiano Ronaldo de saída do Real Madrid? Zidane diz que não

"Já falei com o meu agente (Jorge Mendes) e já lhe disse, ele está a par da situação e vai haver novidades", disse Ronaldo, em declarações recolhidas pela RTP em Kiev, onde os 'merengues' venceram o Liverpool na final da Liga dos Campeões, por 3-1.Ronaldo lançou uma 'bomba' ainda no relvado, quando deixou a entender que poderia deixar o Real Madrid no final da temporada - "foi bom jogar no Real Madrid -, mas lamentou o momento em que falou sobre o assunto.

"Neste momento não devia ter dito, mas quando és demasiado honesto e tens um coração puro acabam por sair as palavras quando menos desejas. Foi isso que aconteceu. Obviamente não estou a fugir à pergunta, porque irá acontecer algo à cerca do meu futuro", referiu.

Reforçando que não foi um "momento oportuno, pelo que a equipa fez" na final e porque os "jogadores e o Real Madrid não mereciam". "Não foi o 'timing' perfeito, mas para ser sincero não pensava que iria ter tanto impacto", assumiu.

Zidane diz que Cristiano "fica ou fica" no Real Madrid e entende Bale

O treinador do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, disse hoje que "Cristiano Ronaldo fica ou fica" no clube e mostrou-se compreensivo com a vontade expressa por Gareth Bale de sair se não jogar mais minutos.

"Cristiano tem que ficar. Sim ou sim. Ele é do Real Madrid e não há palavras para descrever o que ele faz. Ele deve ficar, vamos ver", garantiu Zidane, depois das declarações de ambos os jogadores terem marcado os festejos da conquista da Liga dos Campeões.

O treinador do Real Madrid, que conquistou frente aos ingleses do Liverpool a terceira Liga dos Campeões consecutiva, disse que Cristiano Ronaldo nunca comentou o assunto e foi para si uma surpresa as palavras do português.

Cristiano Ronaldo insinuou, após a conquista da Liga dos Campeões, em Kiev, na Ucrânia, com um triunfo por 3-1 frente ao Liverpool, que poderia deixar a equipa do Real Madrid."Agora é a hora de aproveitar o momento e nos próximos dias vou dar uma resposta aos adeptos, que sempre estiveram ao meu lado.

Foi muito bom estar no Real Madrid, nos próximos dias vou falar", disse Cristiano Ronaldo à BeIN Sports.

Também o galês Gareth Bale, autor de dois golos na vitória do Real Madrid na final da Liga dos Campeões de futebol frente ao Liverpool (3-1), manifestou a vontade de deixar o clube espanhol para jogar com mais frequência.Gareth Bale, que saltou do banco aos 61 minutos para marcar dois dos três golos do Real Madrid, aos 64, de pontapé de bicicleta, e 83, pretende "jogar todas as semanas", algo que "por uma razão ou outra não aconteceu esta época".

"Entendo um jogador como Bale que quer mais minutos. Demonstrou-o esta noite marcando a diferença com o segundo golo no encontro [Notes:de pontapé de bicicleta] . É natural que queira jogar com mais regularidade", disse Zidane, sublinhando que as opções são da responsabilidade do treinador.

Lusa