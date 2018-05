Dia de festa em Madrid

A equipa visitou a Catedral de Almudena, antes de ser recebida na Câmara Municipal de Madrid, onde o capitão Sergio Ramos mostrou o troféu aos adeptos. Mais tarde, o autocarro seguiu para a Praça Cibeles, onde normalmente os adeptos celebram as conquistas do clube. A festa prossegue no Estádio Santiago Bernabéu pela noite dentro.