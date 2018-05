Gareth Bale admite deixar o Real Madrid para poder "jogar mais"

Gareth Bale, que saltou do banco aos 61 minutos para marcar dois dos três golos do Real Madrid, aos 64, de pontapé de bicicleta, e 83, pretende "jogar todas as semanas", algo que "por uma razão ou outra não aconteceu esta época".

"Tive uma lesão no início da época, que me manteve cinco ou seis semanas fora dos relvados, mas depressa melhorei e mesmo depois de ter recuperado a forma não tive continuidade", disse Gareth Bale no final do jogo em Kiev, na Ucrânia.

O avançado não escondeu o seu desapontamento por não ter sido titular no jogo de hoje e acrescentou que a única preocupação, quando chamado a jogo, foi a de provocar um impacto positivo, o que viria a ser plenamente alcançado com a obtenção de dois golos.

"Este verão tenho de me reunir com o meu agente e decidir o que faço", adiantou Gareth Bale, que, de acordo com alguns órgãos de comunicação britânicos, poderá estar de regresso à Premier League.