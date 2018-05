Pozdiakov, antigo campeão de esgrima, presidente do Comité Olímpico da Rússia

Três vezes campeão olímpico, como individual e por equipas nos Jogos de Atlanta1996 e por equipas nos jogos de Sydney2000, Pozdniakov liderou recentemente a delegação dos 'Atletas Olímpicos da Rússia', nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, e quer agora colocar a Rússia de pleno direito no movimento olímpico.

Contra Pozdniakov apenas se apresentou outro candidato, Alexandr Popov, antigo campeão de natação, com a votação final a ser um claro 214-56.

A esgrima passa a estar representada ao mais alto nível no desporto russo, já que o atual ministro dos Desportos, Pavel Kolobkov, também praticou a modalidade ao mais alto nível.

"O regresso da confiança no nosso desporto depende de medidas concretas. Tudo se vai desenvolver sob a égide do Comité Olímpico Internacional", disse Pozdniakov. "Daremos a maior atenção ao regresso da confiança no nosso desporto. A participação nos Jogos da nossa seleção está nas nossas prioridades".

Devido a um vasto escândalo de doping, revelado há três anos, o ROC acabou por ser suspenso em dezembro passado e só atletas considerados 'limpos', avalizados pelo COI, foram autorizados a competir em Pyeongchang.



