Cristiano Ronaldo "orgulhoso" por ter sido treinado por Zidane

"Sinto-me orgulhoso por ter sido teu jogador. 'Mister', obrigado por tanto", escreveu Cristiano Ronaldo nas redes sociais, ilustrando com uma fotografia em que celebra com Zidane a vitória no campeonato espanhol na época passada.

O defesa Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, assinalou na sua conta no Twitter que Zidane escolheu "dizer adeus quando estava no topo, como jogador e treinador", ainda que, no segundo caso, apenas ao clube espanhol.

"Obrigado por dois anos e meio incríveis. O teu legado nunca será esquecido e constitui um dos capítulos mais vitoriosos na história do nosso querido Real Madrid", assinalou Sérgio Ramos.

O espanhol Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, um dos maiores símbolos do Real Madrid, que foi colega de equipa de Zidane, mas nunca trabalhou sob o comando técnico do francês, lamentou "um dia triste para todos os 'madridistas'", recordando, em registo fotográfico, a conquista conjunta de uma Liga dos Campeões.

"'Mister' Zidane, aprendi imenso ao teu lado. Diverti-me como uma criança em cada treino, cada jogo, cada palestra, cada conselho. Fizeste história com o teu trabalho, dedicação, amor, paixão e, acima de tudo, humildade. Obrigado por tudo", escreveu o defesa brasileiro Marcelo nas redes sociais.

Zidane, de 45 anos, chegou ao Real Madrid em janeiro de 2016, na sua primeira experiência numa equipa principal, para substituir o espanhol Rafa Benítez, e foi o primeiro técnico a conquistar de forma consecutiva três 'Champions', tendo conquistado também dois Mundiais de clubes, duas supertaças europeias, uma Liga espanhola e supertaça de Espanha.

Lusa