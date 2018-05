Frank Lampard estreia-se como treinador no Derby County

"Estou entusiasmado por treinar pela primeira vez e logo um clube com tanta tradição e história. É uma oportunidade fantástica", observou Lampard, de 39 anos, uma das maiores referências do Chelsea, que terminou em fevereiro de 2017 a carreira de 21 anos como futebolista, no New York City.

Lampard, que substitui Gary Rowett como treinador do Derby County, tentará melhorar o sexto lugar alcançado nesta temporada, que permitiu ao clube disputar os 'play-offs' de acesso à Liga principal, nos quais foi eliminado pelo Fulham.

O antigo médio ofensivo alinhou durante 13 anos no Chelsea, alguns dos quais sob o comando técnico do português José Mourinho, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, em 2012, uma Liga Europa, em 2013, três títulos de campeão inglês, quatro Taças de Inglaterra e duas Taças da Liga.

Lusa