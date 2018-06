Belenenses contrata médio sérvio Matija Ljujic até 2021

O médio, de 24 anos, que atuava no campeonato da Nova Zelândia desde janeiro, após passagens por FK Teleoptic, Partizan, Mladost Lucani, RAD Belgrado, todos da Sérvia, e FK Zalgiris, da Lituânia, considerou que este "é o maior desafio" da carreira.

"Tinha ofertas de outros clubes, mas escolhi o Belenenses e sei que será o melhor para mim. Gosto muito da liga portuguesa e acredito que o meu estilo de jogo vai assentar na maneira de jogar da equipa", afirmou Ljujic, em declarações prestadas à assessoria de imprensa da SAD dos 'azuis'.

O jogador, que desempenha as funções de '8' ou médio ofensivo, manifestou confiança numa "grande temporada" ao serviço do conjunto lisboeta e enalteceu a "muita qualidade" do plantel às ordens de Silas.

Ljujic é o terceiro reforço do Belenenses para a época 2018/19, juntando-se ao avançado Kikas (ex-Benfica de Castelo Branco) e ao médio Tiago Esgaio (ex-Torreense).

