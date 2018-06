João Sousa eliminado na terceira ronda de pares de Roland Garros

A dupla luso-argentina foi incapaz de superar os campeões do torneio parisiense em 2016, perdendo por 6-3, 6-3, em uma hora e 16 minutos.



No segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, Sousa e Mayer, que chegaram às meias-finais do Estoril Open, melhoraram a prestação que tinham alcançado no Open da Austrália, 'major' inaugural, no qual tinham cedido na segunda ronda.



Há duas semanas, João Sousa tinha chegado pela primeira vez à final de pares de um torneio da categoria Masters 1000, perdendo, então ao lado do britânico Kyle Edmund, o título do torneio de Roma para os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

Lusa