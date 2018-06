Nadal nos "oitavos" do torneio Roland Garros

Paris, 02 jun (Lusa) -

O líder do 'ranking' mundial, que procura o 11.º título no torneio parisiense de terra batida, precisou de uma hora e 58 minutos para vencer pela 16.ª vez em outras tantas ocasiões Gasquet, 32.º do mundo, por 6-3, 6-2, 6-2.

Este foi o 12.º encontro consecutivo sem perder qualquer 'set' em Roland Garros de Nadal, que já não cede qualquer partida desde a final de 2015 frente ao sérvio Novak Djokovic, sendo que em 2016 desistiu antes do início do encontro da terceira ronda.

Nos oitavos de final vai defrontar o alemão Maximilian Marterer, que hoje afastou o estónio Jurgen Zopp, por 6-2, 6-1, 6-4.



Lusa