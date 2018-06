Serena Williams assegura presença nos oitavos de final de Roland Garros

Vencedora de 23 'majors', a norte-americana, que esteve mais de um ano parada depois de ter sido mãe, venceu Goerges, 11.ª do mundo, por 6-3, 6-4, em uma hora e 15 minutos.

Nos oitavos de final, vão defrontar-se duas antigas número um mundial, com Serena, atualmente no 451.º lugar do 'ranking', a jogar com a russa Maria Sharapova, 30.ª, que afastou a checa Karolina Pliskova, sexta do mundo.

Este será o 22.º encontro entre ambas, com clara vantagem para a norte-americana, que tem 19 triunfos contra duas derrotas, tendo 18 vitórias consecutivas.



Lusa