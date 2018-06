Miguel Oliveira vence GP Itália de Moto2

Alessandro Bianchi/ Reuters

Última atualização 12:35Numa corrida em que recuperou do 11.º posto da grelha de partida e na qual protagonizou diversos duelos pela primeira posição.



Miguel Oliveira conquistou a primeira vitória da temporada, ao levar a melhor na última volta sobre o italiano Lorenzo Baldassari (Kalex), que cortou a meta apenas 184 milésimos de segundo depois.

No campeonato, Oliveira manteve o segundo posto com 98 pontos, mas reduziu para apenas 13 pontos a sua desvantagem para o comandante, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), hoje apenas quarto, logo atrás do espanhol Joan Mir (Kalex).

