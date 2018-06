Carlos Lopes enaltece apoio de Bruno de Carvalho no atletismo

"Ainda agora fomos campeões da Europa de pista e de crosse. Isso só demonstra um trabalho aturado, com critério, e só posso estar agradecido à direção, que nos tem permitido ter os atletas à altura para estes feitos. O presidente e a direção sempre quiseram que fôssemos os melhores. E para isso também nos deram condições", disse, na apresentação da 8.ª Corrida Sporting Mário Moniz Pereira.

Na ocasião, o campeão olímpico da maratona de 1984 apelou à participação de todos os sócios na prova que se realiza em 01 de julho e que foi "pensada para o aniversário do clube".

"Esta é uma corrida feita para os sportinguistas, os adeptos, os sócios. Apelo aos sócios que pensem sempre Sporting, participando, com abnegação, coragem e determinação. É uma corrida pensada para o aniversário do clube e só assim faz sentido. Apelo aos sportinguistas que dignifiquem esta data", acentuou.

José Abreu, o diretor da corrida, destacou também a importância de uma corrida "de referência", sobretudo no momento que o clube atravessa.

"Sem querer imiscuir-me naquilo que são as questões que são do conhecimento público, direi que este é um contributo enorme para aproximar todos os sportinguistas. O desporto e o atletismo, em que não há confronto direto na sua prática, vem num momento importante para poder ajudar àquilo que se vai passando no dia a dia. Os sportinguistas têm um momento único para poder comemorar o aniversário do clube, participando numa festa com mais de seis mil pessoas", disse.

A atleta do Sporting Catarina Ribeiro, campeã nacional de corta-mato longo em femininos e madrinha da prova, apelou também à participação de todos os sportinguistas numa altura em que o atletismo do clube atravessa "uma excelente época".



