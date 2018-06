Daniel Ramos agradece ao Marítimo com "sentimento de dever cumprido"

"Termino hoje um ciclo de quase dois anos ao serviço do Marítimo. Na hora da despedida, quero deixar um agradecimento a toda a nação verde-rubra: presidente, staff diretivo, departamento médico, jogadores, adeptos e amigos", referiu o técnico na sua página oficial na rede social Facebook.



Com a promessa de nunca esquecer esta fase "marcante" na sua vida, Daniel Ramos destacou as "aprendizagens, vivências e emoções" passadas no emblema 'verde rubro', que serviram de "fator de crescimento e enriquecimento mútuo".



"Juntos, fizemos um trabalho que só nos pode deixar orgulhosos. Estarei eternamente agradecido ao Marítimo, por me ter proporcionado a primeira experiência na I Liga", vincou.



A concluir a mensagem de despedida, o técnico, natural de Vila do Conde, considera ter cumprido as suas obrigações e deixa uma palavra de apoio ao clube insular.



"Deixo a Pérola do Atlântico com sentimento de dever cumprido e desejo as maiores felicidades ao Marítimo. Obrigado, muito obrigado!", acrescentou.



Daniel Ramos esteve no Marítimo quase dois anos, tendo chegado ao emblema maritimista em setembro de 2016 e tinha contrato até 2019, agora terminado, devendo rumar ao Desportivo de Chaves, para substituir Luís Castro.

Lusa