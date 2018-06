Espanhol Julio Velázquez é o novo treinador da Udinese

"O clube agradece a Igor Tudor e Mark Iuliano pelo trabalho desenvolvido na fase final da temporada de 2017/18 e deseja-lhes as maiores felicidades", refere em comunicado a Udinese.

Julio Velázquez, de 37 anos, que começou a carreira de treinador aos 15, em Salamanca, sua terra natal, passou as duas últimas temporadas ao serviço do Alcorcon, do escalão secundário do futebol espanhol.

Velázquez, que vai herdar as pastas de Luigi Del Neri, Massimo Oddo e do croata Igor Tudor, que passaram pela Udinese na última época, inicia funções em julho e torna-se no primeiro nascido na década de 1980 a treinar uma equipa da primeira liga.

Lusa