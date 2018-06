Simona Halep apura-se pela terceira vez para a final do Roland Garros

Ainda em busca do primeiro título num 'major', Halep repete as finais de 2015 e 2017, depois de vencer Muguruza, vencedora em Paris em 2016, por 6-1, 6-4, em uma hora e 32 minutos.

Na final, a romena vai encontrar a vencedora do encontro entre as norte-americanas Sloane Stephens e Madison Keys, que reeditam hoje a final do Open dos Estados Unidos de 2017.

Lusa