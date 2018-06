FIFA adia discussão sobre o alargamento do Mundial de 2022 para 48 seleções

"Deve ser decidido antes do início da qualificação", disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino, considerando "prematuro discutir detalhes sem a FIFA falar do assunto com o país organizador".

Infantino lembrou que a proposta de alargamento não partiu da FIFA, mas sim de um conjunto de 10 associações, membros da CONMEBOL, defendendo que não seria correto discuti-la no congresso agendado para quarta-feira, véspera do início do Mundial2018, em Moscovo.

"O que temos, por agora, é um Mundial com 32 equipas, que será disputado no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro", disse o presidente da FIFA.

No congresso de quarta-feira será escolhida a sede do Mundial de 2026, estando a votos a candidatura de Marrocos e a candidatura conjunta de Estados Unidos, México e Canadá.

A FIFA confirmou hoje que as duas candidaturas foram já ratificadas, tendo a proposta dos três países da América do Norte obtido 402,8 pontos, em 500 possíveis, e a marroquina 274,9.

A candidatura de Estados Unidos, México e Canadá prevê realizar a prova em 23 estádios, dispersos por 16 cidades-sede, enquanto a de Marrocos, prevê distribuir os jogos por 14 estádios, seis dos quais novos, em 12 cidades.

Lusa