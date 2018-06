Os relvados que Portugal irá pisar no Mundial 2018

De seguida, segue-se o segundo jogo, contra Marrocos, no Estádio Luzhniki, em Moscovo. Este estádio é o palco principal do Mundial, com capacidade para 80 mil espectadores.

Portugal fecha a fase de grupos com o Irão, em Saransk, num estádio para cerca de 44 mil espectadores, inaugurado este ano.