Piloto Carlos Vieira continua internado com "prognóstico reservado"

Segundo fonte do CHUC, o quadro clínico do piloto de automóveis, que sofreu um grave acidente na sexta-feira, "não sofreu alterações, mantendo-se com prognóstico reservado".

Carlos Vieira e o seu copiloto, Jorge Carvalho, despistaram-se na sexta-feira na primeira especial do Rali Vidreiro, na Marinha Grande, no distrito de Leiria.

Os pilotos foram de imediato transportados para o hospital de Santo André, em Leiria, e Carlos Vieira, que apresentava um "estado grave", foi estabilizado e posteriormente transferido para Coimbra com acompanhamento de um cirurgião, na sequência da gravidade e da tipologia das lesões.

O copiloto Jorge Carvalho não inspira cuidados.

Lusa