Atlético de Madrid e Mónaco com acordo de princípio para a transferência de Lemar

"Os dois clubes vão continuar a trabalhar nos próximos dias para chegar a um acordo definitivo", acrescenta o clube francês, cuja equipa é treinada pelo português Leonardo Jardim.

O médio de 22 anos, que passou as últimas três temporadas no principado, foi um dos jogadores mais utilizados por Jardim na conquista do título de campeão francês em 2016/17 e foi muito cobiçado, sobretudo por clubes ingleses, mas o Mónaco resistiu a transferi-lo.

A última época foi mais conturbada, devido a uma lesão sofrida na Liga dos Campeões, que lhe causou alguns problemas na fase final do ano de 2017, mas Lemar recuperou o ritmo na segunda metade de época e justificou a convocatória para a seleção francesa que está concentrada na Rússia para disputar o Mundial de 2018.

Lemar, que ainda tinha dois anos de contrato, foi formado no Caen, no qual iniciou a sua carreira profissional em 2013/14, antes de rumar ao Mónaco em 2015/16.

Lusa