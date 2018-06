Empréstimo de Raúl Jiménez rende três milhões ao Benfica

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Benfica dá conta do valor da cedência e acrescenta que "o acordo inclui uma cláusula de opção de compra no montante de 38 milhões de euros".

Antes, o segundo classificado da I Liga portuguesa em 2017/18 e campeão da segunda divisão inglesa já tinham tornado público o empréstimo de Jiménez, sem divulgar pormenores.

O avançado, atualmente ao serviço da seleção mexicana que vai participar no Mundial 2018, na Rússia, chegou ao Benfica em 2015/16, marcando 41 golos em 120 jogos.

Na próxima temporada, Jiménez vai ser treinado pelo português Nuno Espírito Santo, que conduziu os wolves à subida de divisão em 2017/18.

Lusa