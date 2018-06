Defesa Artur Jorge assina pelo Vitória de Setúbal

O jogador, de 23 anos, chega ao emblema setubalense proveniente dos romenos do Steaua de Bucareste, clube que representou na temporada passada por empréstimo do Sporting de Braga.

Artur Jorge, que já cumpriu os exames médicos no seu novo clube, é o quarto reforço anunciado pelo Vitória de Setúbal. Antes, o clube já tinha oficializado as contratações dos médios Nuno Valente (ex-Arouca) e Éber Bessa (ex-Marítimo) e do avançado Victor Veloso (ex-Oriental).



Lusa