"Somos obrigados a rescindir contrato com Julen Lopetegui"

"Vimo-nos obrigados a prescindir do selecionador nacional", disse o líder da RFEF, um dia depois de Lopetegui ter sido anunciado como treinador do Real Madrid para as próximas três temporadas.



Rubiales adiantou que a federação espanhola não foi contactada em toda a transferência para o Real Madrid.

"Agradecemos a Julen o que fez porque é um dos grandes responsáveis por estarmos na Rússia, mas vimo-nos obrigados a demiti-lo. Tem de haver uma mensagem clara para todos os trabalhadores da Federação Espanhola que há formas de atuar que têm de ser respeitadas", acrescentou Rubiales.

Com Lusa