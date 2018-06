Portugal vai acolher os Mundiais de paddle surf

"O local é de classe mundial, as instalações vão ser as melhores. Há cada vez mais patrocinadores registados e já sabemos que os atletas estão entusiasmados", disse o presidente da organização, José Perurena, em comunicado.

Segundo a organização, as provas mundiais em Portugal serão distinguidas em três categorias: Masters, juniores e infantis.

A principal categoria será constituída por atletas com mais de 40 anos, que serão distribuídos por grupos de acordo com as diferentes idades e terão de percorrer uma distância de 19,50 quilómetros.

Na competição júnior incluem-se os jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos, sendo que terão de percorrer a mesma distância da categoria principal.

O título infantil será decidido num percurso de cinco quilómetros.

Este será o primeiro grande evento da modalidade organizado pela Federação Internacional de Canoagem, que disputa com a sua homóloga de surf a gestão deste desporto.

Por sua vez, a Federação Internacional de Surf já anunciou que organizará um Mundial de paddle surf em Búzios, no Brasil, entre os dias 23 de novembro e 1 de dezembro do presente ano.

Lusa