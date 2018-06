Portugal tenta na Alemanha dar penúltimo passo rumo ao Mundial de râguebi

"Sabemos que não somos favoritos, os alemães estão no grupo de cima [do campeonato europeu] , têm uma equipa semiprofissional, mas nós estamos com uma equipa forte, cheios de vontade e cheios de ambição de fazer um bom jogo lá fora", disse à agência Lusa o selecionador português, Martim Aguiar.

Caso ultrapasse a Alemanha, numa eliminatória a apenas uma mão, a disputar em Heidelberg, Portugal vai defrontar Samoa no derradeiro 'play-off'.

" [Estar no Mundial] É um sonho ainda muito longínquo, ainda temos depois um longo caminho a percorrer, sabemos bem o que temos de passar. Agora é sempre bom estarmos o maior dentro possível dentro deste sonho, desta ambição. Era ótimo para o râguebi português", referiu.

O adversário inicial de Portugal era a Espanha, mas o conjunto espanhol acabou por ser penalizado por ter utilizado jogadores irregularmente.

"Eram dificuldades diferentes, daí a ser beneficiado [pela desclassificação da Espanha] .

Há leis, há regulamentos, não foram cumpridos por algumas seleções, não foi só a Espanha. Mas agora estamos concentrados na Alemanha.

Se fomos beneficiados ou não, não tem muito interesse. Tem interesse prepararmo-nos bem, sabendo que a Alemanha é o adversário", garantiu.

Nos últimos tempos, o râguebi português foi afetado por polémica, depois das cenas de violência na meia-final do campeonato entre Agronomia e Direito, com as duas equipas a serem punidas com a descida de divisão.

"Afeta sempre um bocado, como é óbvio, mas os jogadores nisso foram mais uma vez exímios e tentaram passar esse problema para trás das costas. Agora estamos concentrados em Portugal e na nossa seleção, deixando os clubes um pouco à porta", assegurou.

A eliminação da Alemanha seria "um bom motivo" para o râguebi português ser falado.

"Era ótimo, portanto, sabemos bem da importância que este jogo tem até por isso", concluiu.

Portugal apenas esteve num Mundial de râguebi, em 2007, em França.

Lusa