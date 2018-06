Primeiro-ministro delira com golos de Portugal

"Sofremos todos. Mas tão ou mais emocionante do que este jogo disputado até ao último segundo com a Espanha foi este ambiente extraordinário, esta força dos portugueses aqui em Newark a torcer pela nossa seleção", declarou António Costa.

O primeiro-ministro assistiu ao empate, a três golos, de Portugal com a Espanha, com três ensaios de Cristiano Ronaldo, ao lado do governador do Estado de New Jersey, o democrata Phil Murphy, que demonstrou ser entendido em futebol.