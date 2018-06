Miguel Oliveira satisfeito com segundo lugar no GP da Catalunha de Moto2

O piloto natural de Almada terminou a prova em Barcelona no segundo lugar, a 2,492 segundos do francês Fabio Quartararo (Speed Up), depois de ter partido da 17.ª posição da grelha, e ficou a um ponto do líder do Mundial, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que hoje foi oitavo.

"O importante para mim era não cometer erros, sair bem e controlar os meus adversários diretos no campeonato. Consegui fazê-lo com sucesso. Não tinha o andamento do Quartararo, aquelas décimas, mas tentei não stressar e gerir a minha distancia para o terceiro classificado e no final pude acabar em mais um pódio, o que me deixa muito satisfeito", afirmou Miguel Oliveira, citado pela sua assessoria de imprensa.

O piloto luso reconheceu ter sido uma "corrida positiva", na qual a aderência à pista foi prejudicada pelo calor, tendo adotado uma afinação no amortecedor traseiro que resultou, permitindo-lhe conquistar 12 posições logo na primeira volta.

"Estou muito contente e agora temos que continuar nesta linha e desenvolver um trabalho que nos permita ser mais rápidos nas qualificações para que não saia tanto atrás na grelha de partida", prosseguiu.

Após assegurar o quinto pódio do ano, Oliveira ainda sofreu um susto, quando foi abalroado pelo italiano Simone Corsi (Kalex), na reta da meta, enquanto desacelerava e celebrava o segundo lugar.

"Apesar do incidente do final de corrida após a bandeira de xadrez, felizmente parece que ambos estamos bem e sem consequências físicas", frisou.

O Mundial de motociclismo de velocidade prossegue no próximo dia 01 de julho, com a disputa da oitava prova do ano, o Grande Prémio da Holanda, em Assen.

Lusa