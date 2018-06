Federer precisa de ganhar em Halle para manter liderança no ténis mundial

Os dois tenistas estão separados na hierarquia ATP por apenas 150 pontos.Na classificação, destaque ainda para a troca de lugares entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o croata Marin Cilic, com o primeiro a subir ao quinto lugar e o segundo a cair para a sexta posição.

O português João Sousa, que hoje entra em ação no torneio de Halle, frente ao holandês Robin Haase (43.º), subiu uma posição e é 47.º.Distante de João Sousa segue o segundo mais bem classificado português, Gastão Elias, no 117.º posto, enquanto Pedro Sousa é 131.º na hierarquia do ténis mundial.

Em femininos, a romena Simona Halep continua destacada na frente, numa classificação WTA em que o top-10 se manteve inalterado.A tenista portuguesa mais bem classificada é Inês Murta, num distante 608.º posto, seguida por Michelle Larcher de Brito, em 638.º.

Lusa