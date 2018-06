Jogadores dinamarqueses pagam avião para companheiro conhecer a filha recém-nascida

Knudsen teve a permissão do selecionador, Age Hareide, para deixar o treino de domingo, mas deve regressar ainda hoje à Rússia, para se juntar aos trabalhos da equipa, informou a Federação Dinamarquesa de Futebol.

O atleta dos ingleses do Ipswich, que foi surpreendido com o gesto dos companheiros, foi pai na quarta-feira, quando os dinamarqueses já estavam na Rússia para preparar a sua estreia no Mundial2018.

Este não é primeiro internacional dinamarquês a ser pai durante a preparação da seleção para o Campeonato do Mundo, depois do caso de Christian Eriksen, que gozou vários dias de folga para estar com o filho recém-nascido.

O médio dos ingleses do Tottenham não atuou no particular da seleção frente à Suécia, em 02 junho, por essa razão.

A Dinamarca venceu na sua estreia no Mundial2018, ao ter batido o Peru por 1-0, no sábado, em 16 de junho, em Saransk.

Além dos peruanos, a Dinamarca defronta a Austrália em 21 de junho, em Samara, e a França, no dia 26, em Moscovo, nos restantes jogos do Grupo C do Campeonato do Mundo, que arrancou em 14 de junho e termina em 15 de julho.



Lusa