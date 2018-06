Imprensa internacional fala de São Ronaldo e nova exibição sofrida

Depois de ter marcado os três golos no empate frente à Espanha na estreia no Grupo B, Ronaldo voltou a ser decisivo ao apontar o tento solitário frente a Marrocos.

"São Cristiano Ronaldo", ocupa a página principal do argentino Olé Clarin, que acrescenta que "Marrocos jogou melhor, mas CR7 é máquina", dizendo que o capitão luso "meteu a [oportunidade] que teve, fez uma assistência 'Riquelmeana' e até defendeu melhor que todo Portugal".

Em Espanha, o avançado do Real Madrid também é destaque, com a Marca a dizer que "Cristiano elimina Marrocos", primeira equipa já afastada da próxima fase do Mundial2018.

"Cristiano, príncipe de Luzhniki. Quarto golo do avançado madridista e vitória sofrida de um Portugal minimalista", titula o As.

O catalão Sport diz que "Portugal é Cristiano e mais 10", prisma pelo qual afinam também o La Gazzetta dello Sport - "Portugal é só CR7" - e o Globoesporte - "CR7 e só"."Cristiano Ronaldo marca, guarda-redes salva, e Portugal elimina Marrocos do Mundial. CR7 fez seu quarto golo no Mundial, enquanto Rui Patrício teve tarde de Gordon Banks para garantir vitória portuguesa", escreve o Globoesporte.O France Football diz que "Cristiano Ronaldo guia (outra vez) Portugal".

Lusa