Raphinha pede confiança e acredita em "coisas grandes" pelo Sporting

"Confiem no nosso grupo de trabalho, vai dar tudo certo. Vamos conseguir coisas grandes", disse o avançado de 22 anos, em declarações à Sporting TV.

Raphinha assinou pelo Sporting depois de três temporadas ao serviço do Vitória de Guimarães.

O extremo chega aos 'leões' numa altura em que o clube vive um dos momentos mais difíceis da sua história, com a rescisão unilateral de nove futebolistas e a poucos dias de uma Assembleia Geral (23 de junho) em que se decide pela continuidade ou não do presidente Bruno de Carvalho.

O jogador, que iniciou carreira nos brasileiros do Avaí antes de rumar aos 'vimaranenses', admitiu que tem evoluído muito, já que começou "numa equipa pequena do Brasil" e chega ao Sporting, que "é um dos melhores clubes do mundo"."Para mim, vestir esta camisola é um prazer imenso e um sonho.

Vou estar aqui para dar o meu máximo e procurar sempre os melhores resultados.

É uma responsabilidade maior, mas com calma vai dar tudo certo", disse o brasileiro em relação à mudança de Guimarães para Lisboa.

Esta época, o atleta apontou 18 golos em 43 jogos ao serviço do clube minhoto.

Lusa