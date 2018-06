Sporting confirma contratação do guarda-redes Viviano à Sampdoria

Em comunicado oficial na sua página do Twitter, o clube de Alvalade informa que chegou a acordo com os italianos da Sampdoria, sem revelar o valor da transferência.

O jogador internacional pela Itália chega aos 'leões' depois do anúncio da saída do guarda-redes Rui Patrício, que rescindiu com o clube, alegando justa causa, e assinou pelos ingleses do Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, por quatro temporadas.

Viviano já havia trabalhado em 2015/16 na Sampdoria com o novo treinador do Sporting, o sérvio Sinisa Mihajlovic.

O novo atleta dos 'leões' conta com passagens pelos italianos do Brescia, Cesena, Bolonha, Palermo, Fiorentina e pelos ingleses do Arsenal, nos quais venceu a Taça de Inglaterra, antes de rumar à Sampdoria.

A Sampdoria também já confirmou a transferência, agradecendo ao jogador pelo "empenho demonstrado" e desejando, por parte do presidente Massimo Ferrero, "a maior sorte para a sua carreira".

O jogador chega aos 'leões' numa altura em que o clube vive um dos momentos mais difíceis da sua história, com a rescisão unilateral de nove futebolistas, e com a marcação de uma Assembleia Geral (sábado) que decidirá a continuidade ou não do presidente Bruno de Carvalho.

Lusa