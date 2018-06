Tiago Monteiro quer regressar às corridas ainda esta época

Tiago Monteiro tem sido um dos principais rostos do Circuito Internacional de Vila Real, onde, no entanto, não pode competir este ano por causa do acidente que sofreu em setembro.

O piloto português afirmou, em conferência de imprensa, que a esperança de regressar à competição em Vila Real "era real", porque a evolução dos últimos meses "foi muito boa".

"É muito positivo estar aqui, de qualquer forma. Há uns meses, as coisas não estavam assim tão boas e a probabilidade de eu voltar a correr era muito pequena. A probabilidade de estar a falar, andar, estava em risco. Nunca quisemos transmitir muito essa parte mais séria e complicada do meu acidente", explicou aos jornalistas.

O que é certo, frisou, é que teve "muita sorte".

"A nível da visão estou quase 100% recuperado, as cervicais e o ombro também, mas o traumatismo craniano foi muito forte e teve consequências maiores do que se pensava inicialmente", referiu.

O piloto disse que a equipa médica que o acompanhou analisou todos os exames e conclui que ainda era cedo para o regresso à competição.

"O impacto foi muito violento e deixa sempre sequelas. Apesar de estar a recuperar, era perigoso voltar a arriscar o impacto em menos de 11 a 12 meses após o acidente", sublinhou.

Tiago Monteiro afirmou que se sente "completamente pronto e em plena forma" e adiantou que os testes que já teve autorização para fazer, em pista, "foram positivos".

Disse ainda que sentiu "uma adrenalina incrível" e que não teve "qualquer apreensão".

"Espero ter mais 10, 15 'Vila Reais' pela frente e era um pouco arriscado deitar tudo a perder neste fim de semana. É um circuito citadino e os riscos de impacto são muito maiores do que num circuito normal e regressar aqui podia ter consequências ainda mais graves", frisou.

O automobilista frisou que vai regressar, ainda esta época, e que quer fazer "algumas corridas para preparar da melhor forma possível o próximo ano".

Em Vila Real, Tiago Monteiro vai aproveitar para estar mais perto dos fãs, amigos e imprensa, que, disse, têm sido "fundamentais" no seu processo de recuperação.

O piloto referiu que a transição para o WTCR sem sido muito positiva e destacou os 27 companheiros de profissão que vão estar em competição e que representam "uma mistura grande de gerações". "Sem dúvida que, em Vila Real, vai haver um grande espetáculo", salientou.

O piloto português, de 41 anos, sofreu um violento acidente em 7 de setembro de 2017, numa sessão de testes da Honda, em Barcelona, tendo falhado as três últimas provas do WTCC de 2017 (designação anterior), quando o liderava, e as quatro primeiras de 2018.

O circuito de Vila Real é a quinta etapa do campeonato mundial de automóveis de turismo, depois das provas de Marraquexe (Marrocos), Hungaroring (Hungria), Nürburgring Nordschleife (Alemanha) e Zandvoort (Holanda).

Com Lusa